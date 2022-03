‘Neo-nazihuurlingen hebben opdracht om Zelenski te vermoorden’

Honderden huurlingen van de paramilitaire Wagner-groep zijn naar Oekraïne gestuurd om president Volodymyr Zelenski te vermoorden. Dat melden verschillende bronnen waaronder The Times en de Franse Europarlementariër (en voormalige journalist) Raphaël Glucksmann. Behalve Zelenski zou de Wagner-groep nog 22 vooraanstaande Oekraïners op de dodenlijst hebben staan.

De Oekraïense regering werd op zaterdagochtend ingelicht over de aanwezigheid van de ingevlogen huurlingen. Vervolgens besloot de regering om een 36 uur durende lockdown af te kondigen in Kyiv, om Russische saboteurs te kunnen opsporen.

De Wagner-groep is opgericht door neonazi Dimitri Utkin. De paramilitaire organisatie bestaat voornamelijk uit voormalige Russische militairen die tussen de 35 en 55 jaar oud zijn. De Wagner-groep was eerder betrokken bij de Russische annexatie van de Krim in 2014 en vocht samen met het Russische leger in Syrië.

Ook zouden de paramilitairen opdrachten hebben uitgevoerd in onder meer Mali, Soedan en Libië. De Wagner-huurlingen zijn beschuldigd van oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen, verkrachting en berovingen. In Libië legden ze ongemarkeerde mijnen neer in woongebieden.

Hoewel het Kremlin altijd heeft ontkend op enige manier verbonden te zijn met de Wagner-groep, denken waarnemers dat die banden er wel degelijk zijn. Zo zou Yevgeny Prigozhin de eigenaar zijn van de Wagner-groep. Prigozhin is een oligarch met nauwe banden met Poetin. Hij staat erom bekend dat hij veel vuile klusjes opknapt voor de Russische president. Prigozhins bijnaam: de kok van Poetin.