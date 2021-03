‘Nepnieuws op sociale media ernstige bedreiging voor natuur en klimaat’

Nepnieuws op sociale media is een groot gevaar voor de leefbaarheid van de planeet en het voortbestaan van bedreigde diersoorten. Daarvoor waarschuwt een team wetenschappers en analisten van de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen. De misleidingscampagnes van trollen en klimaatontkenners hebben een negatieve invloed op democratieën wereldwijd, wat de aanpak van klimaatverandering ernstig bemoeilijkt.

Om het proces van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit terug te dringen, is het nodig dat in hoog tempo uitstoot van onder meer CO2 wordt teruggebracht, er een einde wordt gemaakt aan overbevissing en andere praktijken die natuur en milieu ernstige schade toebrengen. Daar is internationale samenwerking voor nodig, maar die is in ernstig gevaar, zo waarschuwt de Academie:

Berichten op sociale media hebben een giftige omgeving gecreëerd waarin het nu erg moeilijk is om feiten van fictie te onderscheiden. Een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd, is ons onvermogen om feit van fictie te onderscheiden. Dit ondermijnt democratieën, wat op zijn beurt ons vermogen beperkt om langetermijnbeslissingen te nemen die nodig zijn om de planeet te redden.

Ook wijzen de onderzoekers op de rol die media spelen, door voortdurend polariserende zienswijzen te presenteren als een debat. Het opgestelde rapport dient als leidraad bij een conferentie van het Nobelprijscommittee dat volgende maand wordt gehouden, genaamd ‘Onze planeet, onze toekomst’. Die zou vorig jaar al plaatsvinden, maar werd vanwege de Covid-19-uitbraak uitgesteld. De bijeenkomst – die nu virtueel gehouden wordt – heeft grote namen als sprekers. Onder meer Al Gore, Anthony Fauci en de Dalai Lama zullen aanwezig zijn.

Bron: The Guardian