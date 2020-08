Nertsenfokkerijen per 1 maart verboden, drie jaar eerder dan gepland

Het kabinet verbiedt per 1 maart 2021 alle nertsenhouderijen. Oorspronkelijk was het plan het verbod pas in 2024 in te laten gaan maar de aanhoudende besmettingen in de bontfokkerijen dwingt de regering tot maatregelen. In de afgelopen maanden zijn er 41 besmettingshaarden in deze sector geconstateerd. Er zijn in Nederland 120 bedrijven die nertsen fokken om ze vervolgens dood te maken voor hun bontvacht. Het kabinet trekt 140 miljoen uit om de nertsenfokkers financieel schadeloos te stellen.

Het is onduidelijk hoe de besmettingen precies plaatsvinden. Tweede-Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) vroeg eerder al aan minister Schouten om strenger op te treden tegen overtredingen in de sector: “Als er bij een nertsenfokkerij corona wordt geconstateerd, wordt het bedrijf geruimd en ontvangt het hiervoor een fikse schadevergoeding. Houden de nertsenhouders zich wel aan de coronamaatregelen? Als zij de regels overtreden moeten zij gekort worden op hun schadeloosstelling.”

Omroep Brabant schrijft:

In de omgeving van nertsenhouderijen heeft het virus zich voor zover bekend nergens via de lucht verspreid. Toch maakte onder anderen John Jorritsma, als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zich grote zorgen over de volksgezondheid. Hij opperde begin vorige maand preventieve ruiming van alle nertsenbedrijven in zijn werkgebied. Zijn pleidooi werd ondersteund door onder anderen een milieuorganisatie, twee artsen en een aantal politici, onder wie Jesse Klaver van GroenLinks.

Hoera de nertsenfokkerijen verdwijnen uit Nederland! Heel goed dat ⁦⁦@carolaschouten⁩ de motie van CDA en GroenLinks uitvoert. https://t.co/OH5ZcvRbnw — Laura Bromet 🦔 (@LauraBromet) August 27, 2020

De nertsenhouders achten het onverteerbaar wanneer er ook gezonde dieren worden vergast, meldt de omroep zonder een spoor van ironie.

