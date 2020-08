Net over de Duitse grens dragen scholieren verplicht een mondkapje

Vlak over de Duitse grens in de deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten kinderen voortaan een mondkapje dragen op school. Dat meldt de NOS op basis van Duitse berichtgeving. Het is de eerste deelstaat die de mondkapjesplicht uitbreidt naar het klaslokaal in de strijd tegen het coronavirus.

De mate waarin de kapjes gedragen moeten worden verschilt nog wel. Zo moeten basisschoolleerlingen wel maskers dragen op het schoolplein en op de gangen, maar mogen zij die afzetten in het klaslokaal. Middelbare scholieren mogen de kapjes alleen afzetten als dat absoluut noodzakelijk is voor de les zelf. Docenten hoeven geen masker te dragen zolang ze op anderhalve meter afstand van elkaar en de leerlingen blijven.

In Duitsland is er nauwelijks discussie over de noodzaak van mondkapjes. NOS-correspondent in Duitsland Wouter Zwart laat weten: “Men is er wel van overtuigd dat ze werken en nodig zijn.”

cc-foto: Pexels