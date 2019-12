Netanyahu met grote meerderheid herkozen als partijleider

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is door een grote meerderheid herkozen als lijsttrekker van de Likoed-partij. Met 72 procent van de stemmen versloeg hij zijn uitdager Gideon Sa’ar. De aankomende verkiezingen in maart zijn de derde parlementsverkiezingen in een jaar tijd omdat het na eerdere verkiezingen niet lukte een regering te vormen. Netanyahu is al veertien jaar onafgebroken partijleider, waarvan de laatste tien als minister-president.

Dat Netanyahu het leiderschap over zijn partij zou behouden was enige tijd onzeker. De Israëlische premier ligt al maanden onder vuur omdat hij wordt vervolgd in drie verschillende corruptieonderzoeken. Hij wordt beschuldigd van fraude, corruptie, omkoping en bedrog. Wegens de ernst van de aanklachten besloot de partij dat er interne voorverkiezingen voor de landelijke verkiezingen moesten plaatsvinden.

Sa’ar feliciteerde Netanyahu in een Tweet en gaf aan hem te steunen tijdens de verkiezingen van volgend jaar maart.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declares victory in his primary election battle for leadership of the Likud party, as TV stations predict a landslide win for the longtime Israeli leader. https://t.co/9agwvumpDL — The Associated Press (@AP) December 26, 2019

Een kat heeft negen levens, Benjamin Netanyahu 120. Met 72% procent heeft de premier de verkiezingen gewonnen van de Likoed partij. Afbeelding: Bibi bedankt achterban. pic.twitter.com/SjNtWYwCLA — joods.nl 🇳🇱🇮🇱 (@dutchjews) December 27, 2019

cc-foto: Kjetil Elsebutangen, UD