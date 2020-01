Netflix beschuldigd van doorsluizen winst via belastingparadijs Nederland

Netflix wordt ervan beschuldigd miljoenen aan winst door te sluizen naar Nederland. Daarnaast ontving het bedrijf veel financiële steun van het Verenigd Koninkrijk via vrijstellingen en heffingskortingen, voor het maken van dure series zoals The Crown.

De denktank Taxwatch schat dat Netflix in 2018 tussen de 250 miljoen en 330 miljoen pond (293 miljoen euro en 385 miljoen euro) aan winst uit internationale activiteiten vanuit het Verenigd-Koninkrijk naar belastingparadijzen als Nederland overhevelt. Het bedrijf brengt Britse abonnees onder bij de Nederlandse ‘vestiging’ en kan via deze omweg de Britse belasting ontwijken. Dit trucje wordt door meer multinationals uitgehaald, met behulp van de Nederlandse fiscus.

Ondanks dat meer dan 10 miljoen Britse abonnees ieder jaar rond de 860 miljoen pond aan abonnementskosten betalen, ontving Netflix in 2018 ook nog een korting van 51.000 pond (€ 57.000) van de Britse overheid.

Netflix, with over 10m UK subscribers, is paying no UK income tax.

Our report reveals how through an elaborate international structure the online giant streamed up to $430m in profits into tax havens in 2018. #notaxandchillhttps://t.co/zH7VOIOXuM

