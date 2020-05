New York Times eert coronadoden, Trump hervat golfen

De New York Times heeft de complete voorpagina gevuld met de namen, woonplaatsen, leeftijden en korte omschrijving van duizend coronadoden en spreekt van “Aantal Amerikaanse doden nadert 100.000, een onmetelijk verlies”. Met als ondertitel: “Zij zijn niet slechts namen op een lijst, zij zijn wij.”

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Er is geen foto of andere artikel op te zien op de pagina die zo is veranderd in een papieren grafsteen voor een virtueel massagraf. Tegelijkertijd oogt de voorpagina als die uit een van een lang vervlogen tijd, alsof het land terug in de geschiedenis gaat. De krant wijst er op dat de opsomming slechts een procent van het werkelijke aantal vertegenwoordigt en geeft de namen omdat de pandemie niet alleen in cijfers weergegeven moet worden. Bovendien dreigt er ‘data-moeheid’ die het zicht op het immense persooonlijk leed ontneemt. “Niemand was slechts een nummer.”

Het officieel aantal Amerikaanse doden staat volgens de Johns Hopkins University op 97.000 doden, de hoogste tol ter wereld. Maandag is het in de VS de dag van de nationale dodenherdenking, een dag die traditiegetrouw ook de start van de zomer en feestelijke activiteiten inluidt. Experts vrezen daardoor een verdere verspreiding van het virus. Zo worden in de door een Republikeinse gouverneur geleide staat Alabama de kerken, casino’s en andere speelgelegenheden weer geopend, ondanks een stijging in het aantal besmettingen.

President Donald Trump is ondertussen met zijn entourage naar een van zijn eigen golfclubs gevlogen om daar het weekend te ontspannen. Het Witte Huis waarschuwt wel dat de vlaggen op golfterreinen niet aangeraakt moeten worden, om besmetting met het virus te voorkomen.