New Yorkers willen af van Nederlandse kleuren in vlag

New Yorkers willen hun vlag veranderen, omdat de huidige kleuren zijn ontleend aan de Nederlandse Prinsenvlag. Deze oranje-blanje-bleu-vlag, die onder meer werd gebruikt door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), is omstreden: in de jaren dertig werd hij omarmd door de NSB.

Ook het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime had een vlag met oranje, wit en blauw. Vandaag de dag is de vlag nog altijd populair bij Zuid-Afrikaanse racisten, extreemrechtse organisaties als Voorpost en bij de Tweede Kamerfractie van de PVV. Bij de algemene beschouwingen van 2013 droegen verscheidene PVV-Kamerleden een speldje met de Prinsenvlag.

De nazi-connotatie van het oranje-wit-blauw zit verscheidene New Yorkse politici dwars. Het New Yorkse gemeenteraadslid Corey Johnson wil een nieuw ontwerp voor de vlag. Het voorstel krijgt steun van een invloedrijke Democraat: de voormalige presidentskandidaat Andrew Yang, die graag de volgende burgemeester van New York wil worden.

This has been the flag of New York City since 1915. The colors are based on the Dutch Prince’s flag on the right. The seal is old. @CoreyinNYC proposed having a new flag designed by artists in New York as a symbol of civic pride. I like the idea of a more modern flag for NYC. pic.twitter.com/xm6cAJNbYh — Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) February 1, 2021

I confess that when I think about the people of New York City the Dutch are not the first group that springs to mind. — Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) February 1, 2021

In het naburige Albany gaan eveneens stemmen op om de vlag te veranderen. Ook daar zijn de kleuren geïnspireerd door de Prinsenvlag. “Veel bewoners hebben erop gewezen dat het hypocriet is voor een stad om over gelijkwaardigheid en diversiteit te praten, terwijl onze vlag white supremacy vertegenwoordigt”, aldus Owusu Anane, raadslid in Albany.

It's beyond time that we take a serious look at changing Albany's flag. #Albany https://t.co/IejuSCf4X1 — Councilman Owusu Anane (@OwusuAlbany) January 4, 2021

De plaatselijke krant Times Union vindt dat Anane de kwestie terecht op de kaart heeft gezet. In een commentaar schrijft de redactie: “Symbolen doen ertoe, en we moeten de moed hebben om die symbolen tegen het licht te houden.”

