New Yorkse magistraat wil machtige wapenlobbyclub NRA ontmantelen

De procureur-generaal van de staat New York wil dat de National Rifle Association (NRA), de machtige vereniging van wapenbezitters, wordt opgeheven. Niet vanwege het promoten van het gebruik van vuurwapens, waardoor in het land dagelijks zo’n 100 doden vallen, maar wegens buitensporige fraude. Volgens Letitia James is de lobbyorganisatie jarenlang gebruikt als een persoonlijke spaarpot voor de leiders en zijn miljoenen dollars aan geld bestemd voor goede doelen weggesluisd.

Geen video? Klik hier.

“De organisatie is zo invloedrijk geworden dat deze decennialang ongecontroleerd bleef terwijl de leiders met miljoenen hun eigen zakken vulden,” aldus Letitia James. Ze noemt de NRA een kweekvijver voor hebzucht, misbruik en brutale illegale praktijken. Ze stelt dat de leiders van de NRA zoveel geld van de organisatie hebben besteed aan privézaken als reisjes naar de Bahama’s dat er de afgelopen drie jaar 64 miljoen dollar is verdwenen. Tijdens bezoeken aan de Bahama’s verbleven de topbestuurders op het luxueuze jacht van een wapenhandelaar.

Een oud-penningmeester van de NRA kreeg gedurende vijf jaar uit de kas van de organisatie 30.000 dollar per maand voor advieswerk zonder dat er enig toezicht op was. Een andere topman kreeg 800.000 dollar per jaar plus een tegemoetkoming in huisvestingskosten. Hij werd uit de functie van strateeg ontheven wegens misbruik van fondsen. Wel was de organisatie nog bijna een ton kwijt aan het afkopen van een aanklacht wegens seksuele discriminatie door hem.

Hoofdverdachte is topman Wayne LaPierre die al dertig jaar lang de scepter zwaait. Hij declareerde voor onder meer 1 miljoen dollar aan vluchten met privévliegtuigen zonder zelf mee te hebben gevlogen. En die werden uitgevoerd zonder toestemming van de organisatie.

De NRA telt vijf miljoen leden, sponsort tal van politici en is de grootste hinderpaal bij het beperken van vuurwapenbezit. De voorzitter, Carolyn Meadows, noemt de actie van justitie een politieke kwestie aangespannen door een magistraat die lid is van de Democraten. Ze spreekt van een aanval op het conservatisme en het grondwettelijk recht op wapenbezit nu de presidentsverkiezingen naderen.

Trump rook winst en trok meteen naar Twitter om de mogelijke overwinning van Biden tot een bedreiging te verklaren. Biden zou het grondwettelijk recht op wapens af gaan schaffen, twitterde hij. Zoals min of meer gebruikelijk bij deze president is die bewering gelogen. In werkelijkheid wil Biden alleen de verkrijgbaarheid van zware aanvalswapens aan banden leggen.

cc-foto: Gilbert Mercier