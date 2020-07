Nick Cave geeft indrukwekkend online solo concert, kijkers eisen geld terug

Honderden fans eisen hun geld terug nadat een online optreden van Nick Cave werd geplaagd door technische storingen. De organisatoren hebben het betalende publiek een sorry-mail gestuurd. De show zal opnieuw online gezet voor een tweede kans op de unieke ervaring.

De video van het concert Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace werd donderdag online gezet via het platform Dice, een ticketverkoper die sinds kort ook video aanbiedt.

Kort nadat het concert online kwam, kregen kijkers last van een steeds bufferende stream. Via social media werden de frustraties geuit. “Als voormail katholiek denk ik altijd dat het aan mezelf ligt maar op Twitter zag ik dat het probleem trending was,” aldus Nick Cave fan Declan Fay.

As the stream buffers for the 985th time at the @nickcave concert, we cut live now to the @dicefm control room. pic.twitter.com/uA0dZsb030 — Declan Fay (@declanf) July 23, 2020

Hij legt aan de Sydney Morning Herald uit dat de problemen met de techniek de hele concertervaring vergalden. Cave trad op met slechts een piano in een verlaten Alexandra Palace, een van de beroemdste Londense concertzalen. Tickets kostten 18 euro. De promotor had het concert geadverteerd als een unieke ervaring. De beelden zouden nadien niet meer online beschikbaar gesteld worden om net als bij een echt concert dat gevoel te geven dat je erbij had moeten zijn.

The Guardian recenseert het concert en looft met vier sterren niet alleen de muziek maar ook het camerawerk van Robbie Ryan, een cameraman die al Oscar-nominaties binnensleepte. De registratie wordt vergeleken met het werk van top cinematografen. Volgens de krant past het concert in het streven van Cave om zo nauw mogelijk contact te hebben met zijn fans.

Voor wie het gemist heeft ter troost een van zijn mooiste nummers, The Weeping Song, uit een optreden van 6 jaar geleden.