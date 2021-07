‘Niemand had dit voorzien’, zei Hugo de Jonge. Dat klopt niet

Mark Rutte en Hugo de Jonge waren compleet overvallen door de snelle stijging van het aantal besmettingen, vertelden ze vrijdag tijdens hun persconferentie. “We zien een enorme spike in de besmettingscijfers onder jongeren, op een manier die echt niemand had voorzien”, zei De Jonge.

Maar is dat eigenlijk wel zo? In het Verenigd Koninkrijk, waar de Delta-variant zijn opmars al wat eerder was begonnen, was te zien dat de besmettingscijfers snel opliepen. Niet zo verrassend bij een variant met een basaal reproductiegetal (R0) van tussen de 5 en 8.

Wie niet (volledig) gevaccineerd is loopt bij zo’n hoge besmettelijkheid een grote kans om geïnfecteerd te raken, als je het virus verder geen strobreed in de weg legt. De Duitse viroloog Christian Drosten schetste begin dit jaar daarom al een scenario waarbij jongeren bij het loslaten van de maatregelen massaal besmet zouden raken.

De Duitse topviroloog Christian Drosten waarschuwde al in januari voor het scenario waarin Nederland zich nu bevindt. Goed om terug te lezen: https://t.co/EbZWLgi8VM pic.twitter.com/ZYtWnbvpXA — Guus Valk (@apjvalk) July 11, 2021

Delta won aan de vooravond van de versoepelingen snel terrein in Nederland. Stephan Okhuijsen van Datagraver waarschuwde daarom op 18 juni op Twitter dat het loslaten van de maatregelen bijzonder onverstandig was. “Leer van de harde lessen van andere landen”, adviseerde Okhuijsen die onder meer wees op de ervaringen in India en het Verenigd Koninkrijk.

Kort draadje over de Corona Delta Variant en versoepelingen (of beter: waarom versoepelingen niet verstandig zijn).#covid19

1/9 — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) June 17, 2021

Verenigd Koninkrijk april 2021: na stevig daling na kerstpiek starten de versoepelingen, maar de delta variant doet vanuit India zijn intrede. Waarschuwingen werden genegeerd tot vorige week.

3/9 — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) June 17, 2021

Nederland: Na een kerstpiek wens tot versoepelingen, maar de alpha variant (b117) gooit roet in het eten. Desondanks gaan de scholen wel (deels) open en volgen snel meerdere versoepelingen. Gevolg: nieuwe piek in april en een zeer langzame daling tot op dit moment.

5/9 — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) June 17, 2021

En wat lees ik over de werkelijke voornemens: vergaande versoepelingen!!! Grootste deel maatregelen in de prullenbak. Hup, zomer! Doei. Echt, hoe kan je dat nu serieus overwegen?? Het gaat ook nog eens om maatregelen die best nog even vol te houden zijn.

7/9 — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) June 17, 2021

Kortom, beste regering, wees nu eindelijk een keer volwassen. Leer van de harde lessen van andere landen en van ons eigen gekwakkel. Hou die maatregelen in stand tot je echt echt zeker weet dat een variant geen schade meer kan aanrichten.

Ik smeek het u!

9/9 — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) June 17, 2021

Hij was bepaald niet de enige die de problemen een stuk eerder zag aankomen dan Rutte en De Jonge. Zo luidt de Nijmeegse arts-microbioloog Bert Mulder van het zogeheten Red Team al vanaf begin juni de noodklok. Hij constateerde destijds dat de Delta-variant in zijn regio goed was voor 5 procent van de besmettingen. “Vanaf dat moment ben ik begonnen met waarschuwen”, zei hij vorige week in een interview.

Mulder is ervan overtuigd dat het RIVM de besmettelijkheid van de Delta-variant heeft onderschat. Het loslaten van de coronamaatregelen is naar zijn oordeel een dramatische beslissing geweest op basis van ‘volstrekt onrealistische aannames’ die het gevolg waren ‘van een veel te groot optimisme’.

Zo waren er veel meer mensen die het onheil zagen naderen. Op het moment dat het aantal besmettingen in Nederland nog rond de 1.500 lag, plaatste de in statistiek gespecialiseerde onderzoeker Henk-Jan Westeneng bijvoorbeeld al een draadje op Twitter waarin hij het verloop van de infecties van de daaropvolgende dagen voorspelde. Hij voorzag dat het aantal besmettingen op zaterdag en zondag wel eens rond de 10.000 zou kunnen uitkomen – precies wat er gebeurde.

2/ Rt is ~2.8 (1.8-4.4), dus ruim boven de 1 (links). Verdubbelingstijd: 1.6 (1-3.3) dagen. Na een lange daling stijgt ook het percentage positieve testen weer (rechts). pic.twitter.com/H4oOdUwBqn — Henk-Jan Westeneng (@HJWesteneng) July 5, 2021

4/ Vooral jongeren raken besmet, maar uiteraard ook ouderen. pic.twitter.com/hXMVKfI02h — Henk-Jan Westeneng (@HJWesteneng) July 5, 2021

Dezelfde Westeneng wijst er inmiddels op dat de nieuwe maatregelen van het kabinet onvoldoende zijn om de problemen op te lossen. Wellicht aardig om in het achterhoofd te houden als Rutte en De Jonge binnenkort weer een persconferentie geven.

2/ Met de huidige nieuwe maatregelen hebben we minder beperkingen dan op 24 juni. De Rt was toen 1.37. Kortom, we gaan over een aantal weken evalueren en dan zal de Rt >1.37 blijken. pic.twitter.com/bvHSZfBuAF — Henk-Jan Westeneng (@HJWesteneng) July 10, 2021

4/ Op de persconferentie van 9 juli stelde het @anp hier hele goede vragen over en @hugodejonge reageerde daar ontwijkend op en @markrutte zei: 'nee jongens er is geen spoorboekje'. Vrij vertaald: wij weten ook wel dat we de Rt hiermee niet <1 krijgen; daar kiezen we bewust voor. — Henk-Jan Westeneng (@HJWesteneng) July 10, 2021

In het Verenigd Koninkrijk waarschuwden wetenschappers vorige week dat het loslaten van de coronamaatregelen een ‘gevaarlijk experiment’ is. De hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet, Richard Horton, gaat een stap verder. Er is helemaal geen sprake van een experiment, legt hij uit. “We weten precies wat er gaat gebeuren. We weten dat het aantal infecties zal stijgen, we weten dat er meer mensen in het ziekenhuis zullen worden opgenomen.”

Volgens Horton is er maar een manier waarop je op dit moment een versoepeling kunt uitleggen: “Dit is de ideologie van libertarisch rechts.”