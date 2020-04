Is er eigenlijk wel zoveel veranderd, vraagt Pieter Derks zich af. “Nederland is weer gewoon zo’n horkerige krentenkakker als hiervoor. Mijn mailbox loopt gewoon weer vol met spam, zij het nu over mondkapjes. De president van Amerika twittert gewoon weer over zijn kijkcijfers. De opening van Lelystad Airport is gewoon, zoals elk jaar, weer uitgesteld. En de Hema is gewoon weer, net als de afgelopen tien jaar, bijna failliet.”

Toch heeft Derks hoop voor de toekomst. “Een ding is straks wel wezenlijk anders. Niemand kan meer zeggen dat het niet anders kan. Niemand kan zeggen: ‘Dat gaat zomaar niet. We kunnen niet ineens alle vliegvelden sluiten of ineens ondernemers helpen of ineens meer geld in de zorg steken. We kunnen niet zomaar geld uitdelen, we kunnen niet zomaar de regels veranderen, we kunnen niet zomaar de hele economie omgooien.’ Dat kan dus allemaal wel.”