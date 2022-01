Niet eerder zoveel besmettingen gemeld in Amsterdam als nu

Amsterdam heeft op Oudejaarsdag de meeste vastgestelde besmettingen sinds het begin van de pandemie bekendgemaakt: 1.380. Nooit eerder waren het er zoveel op een dag. Dat meldt coronadataverzamelaar Yorick Bleijenberg.

Amsterdam heeft vandaag een dagrecord met 1.380 gemelde gevallen. pic.twitter.com/wowyp9FZdo — Yorick Bleijenberg (@YorickB) December 31, 2021

Het nieuwe record is te danken aan de opmars van Omikron. De nieuwe variant greep in de hoofdstad al eerder om zich heen dan in de rest van het land. Ook met de huidige maatregelen lukt het niet om het reproductiegetal van Omikron onder de 1 te krijgen. Als gevolg daarvan loopt het aantal besmettingen ook in de rest van het land weer op. Het RIVM meldde op de laatste dag van het jaar 16.796 positieve tests, meer dan in de afgelopen dagen. Ook het weekgemiddelde loopt weer op.

Hoe snel het kan gaan met de Omikron-besmettingen is ook te zien in Engeland. Daar had afgelopen week 1 op de 25 mensen corona. In Londen was zelfs 1 op de 15 mensen besmet. Ook andere landen, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, meldden de afgelopen dagen recordaantallen besmettingen.

cc-foto: zwaan6