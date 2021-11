Niet op vakantie vanwege corona? Het luxe toerisme bloeit als nooit tevoren

Het luxe toerisme dat handen vol geld kost, boekt recordomzetten. Dure hotels en de verhuurbedrijven van vliegtuigen en kapitale jachten zagen hun winsten ondanks de pandemie stijgen en verwachten dat de groei alleen maar zal toenemen. In de statistieken is de ontwikkeling niet meteen terug te zien want die betreffen de hele toerismesector maar als het gaat on luxe villa’s met de service van een vijf sterren hotel, of om nachten aan boord dure jachten die aanmeren bij een strand, dan is de vraag enorm toegenomen. Oftewel: het soort toerisme dat alleen de rijksten zich kunnen veroorloven.

El Paìs zet een aantal cijfers op rij. In de zomermaanden juli, augustus en september werden er in Spanje dit jaar 44.114 vluchten met privé-vliegtuigen geboekt, met 90.929 passagiers aan boord. Een groei van respectievelijk 20 en 14 procent ten opzichte van 2019.

De belangrijkste bestemming voor de rijkelui vormen de Balearen, de eilandengroep die onder meer Ibiza en Mallorca omvat. Pablo Carrington, oprichter van een hotelgroep met tarieven van tussen de 400 en 3500 euro per nacht, stelt dat de eilanden herontdekt worden omdat vermogende Europeanen geen verre reizen meer kunnen maken. Het aantal privé-vluchten naar Palma de Mallorca is zelfs met 62 procent gestegen.

Winkels die de rijksten bedienen zien hun omzetten ook stijgen. De toeristen mogen dan wel in kleinere aantallen komen, ze geven veel meer uit. Per huishouden besteden ze op zo’n trip gemiddeld 17.500 euro. Ter vergelijking: het vakantiebudget van de gemiddelde Nederlander bedraagt zo’n 1.300 euro per jaar.

Andere bedrijven die zich specialiseren in het toerisme voor de rijken bevestigen de opvallende groei en zeggen dat die zelfs hun verwachtingen overtreft. Overigens zit de winst niet alleen in een toename van het aantal luxetoeristen, de branche heeft ook de tarieven verhoogd, met soms meer dan een kwart, waardoor de omzet stijgt en de vakanties een tegelijkertijd exclusiever karakter krijgen. Juist de bezetting van de duurste appartementen en suites is gegroeid.

Hetzelfde geldt voor de luxe jachtenverhuur. Niet alleen in Spanje maar ook Italië, Griekenland en Kroatië. Daarbij gaat het om prijzen die voor een gewone vakantieganger onbetaalbaar zijn. “De meer luxueuze jachten werden makkelijker en sneller geboekt dan de standaard versies,” verklaart een Kroatische verhuurder.

Wat voor Spanje geldt, gaat overigens ook op voor de Cariben waar eveneens sprake is van een forse groei in de trek naar luxe bestemmingen.

cc-foto: dronepicr