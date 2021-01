Niet zo mooi: signeersessie Miss France loopt uit op massabijeenkomst

Met verbijstering wordt in de Franse media en politiek gereageerd op een publieksontmoeting van Miss France.

In Frankrijk staan schoonheidsmissen nog op een voetstuk en genieten de daarbij horende populariteit. Dat werd duidelijk toen de kersverse nieuwe Miss France, Amandine Petit, zaterdag een meet & greet hield in een winkelcentrum in Farébersviller, vlakbij de grens met Luxemburg.

Petit beschermde zichzelf achter plexiglas goed tegen het virus maar dat was anders bij de hordes belangstellenden die contact zochten met de schoonheidskoningin. Op Instagram bedankte ze de belangstellenden nog voor hun komst. Op beelden is te zien hoe grote groepen mensen opeengepakt staan in het winkelcentrum, wachtend op het moment Petit te kunnen ontmoeten. Dat was precies op de dag dat in het betreffende departement Moselle voor het eerst de geldende avondklok vervroegde naar 18 uur om de aanzwellende pandemie te bezweren.

De burgemeester van de nabijgelegen gemeente Forbach verbaasde zich dat er überhaupt toestemming was gegeven voor een evenement. Moselle behoort tot de 15 zwaarst getroffen departementen van Frankrijk.

Très étonné que le @Centre_Best et le groupe @AUCHAN_France aient autorisé l’organisation d’un tel rassemblement (voir photos tweet) malgré le regain de l’épidémie de la #COVID19 pic.twitter.com/zJYgjpYKGW — Alexandre Cassaro (@CassaroForbach) January 2, 2021

De Miss France organisatie wees maandag alle kritiek op het eerste openbare optreden van de nieuwe Miss van de hand. “Wij hebben de sessie niet zelf georganiseerd, we hebben slechts de uitnodiging van de krant Le Républicain Lorrain geaccepteerd. Het onder controle houden van het publiek is niet onze verantwoordelijkheid. We zullen zelf ook geen evenementen organiseren om publiek te trekken. Maar we kunnen Amandine ook niet in haar huis opsluiten. Het is niet aan de orde om haar te verbieden te reizen of publiek te ontmoeten.”

Het winkelcentrum waar het evenement werd gehouden heeft maandag wel excuses aangeboden, in het bijzonder aan de medewerkers in de zorg “die elke dag fantastisch werk leveren”. Het bedrijf belooft dat er “geen ander evenement van deze omvang” zal worden georganiseerd totdat de gezondheidssituatie weer normaal is.

La direction de votre centre commercial s’exprime à propos de la venue de Miss France ce samedi. https://bit.ly/354leF9 Geplaatst door Centre commercial B’EST op Maandag 4 januari 2021

