Nieuw bewijs voor racisme: Belastingdienst keek naar uiterlijk en nationaliteit

De Belastingdienst beoordeelde mensen voor haar Fraude Signaleringsvoorziening (FSV) onder meer op uiterlijk en nationaliteit. Ook sprong de Belastingdienst uiterst slordig om met de gegevens. Dat blijkt uit twee onderzoeken van PwC. “De conclusies in de rapporten zijn hard en bevestigen dat FSV fundamentele tekortkomingen vertoonde”, zegt staatssecretaris Marnix van Rij in een reactie.

Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan van DENK, die in de Tweede Kamer al jaren aandacht vragen voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal, reageren woedend op de nieuwe bevindingen. “Ze zijn echt helemaal gek geworden daar”, meent Azarkan. “Wat een racistische bende.” Leijten wijst op het moment van publicatie – vlak voor de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Wéér volgen excuses, weer na (duur) "extern" rapport. Maar geen helderheid naar hen die op de lijst stonden, want 'er is extra onderzoek nodig'. We zien ook wéér:

– late publicatie van rapporten (waren eerder af)

– publicatie voor groot ánder nieuws en hopen op 'ondersneeuwen' — Renske Leijten (@RenskeLeijten) January 25, 2022

Wat schrijft de staatssecretaris nou? Als je een donkere huidskleur had of eruit zag als een moslim, buitenlander, turk, of “allochtoon” werd je op de zwarte lijst gezet! Ze zijn echt helemaal gek geworden daar. Wat een racistische bende! #fsv #zwartelijsten#toeslagen pic.twitter.com/OmpGEn2IZy — Farid Azarkan (@F_azarkan) January 25, 2022

Uit de onderzoeken blijkt dat niet alleen toeslagenontvangers in het FSV-register terecht konden komen. De lijst werd ook gebruikt bij de inkomstenbelasting – met alle gevolgen van dien. In totaal werden in vijf jaar tijd bijna 115.000 mensen zo op de lijst gezet, schrijft NRC Handelsblad.