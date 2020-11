Nieuw broeikasgasrecord ondanks lockdowns

De hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Uit metingen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat de CO2-concentratie in Hawaii in september van dit jaar 411,3 ppm (deeltjes per miljoen) bedroeg. Een jaar eerder was dat nog 408,5 ppm. Bij een ander meetstation, in Australië, was eveneens een stijging tot boven de 410 ppm te zien.

Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO, wijst erop dat het nog maar vijf jaar geleden is dat de CO2-concentratie boven de 400 ppm uitkwam. “Zo’n snelle toename hebben we nooit eerder gezien.” Hoewel de CO2-uitstoot dit jaar door de lockdowns iets is gedaald, is het effect daarvan verwaarloosbaar – de WMO spreek van een ‘bliepje’.

Er zijn veel meer maatregelen nodig om de opwarming van de aarde enigszins binnen de perken te houden. Volgens Taalas is “een complete transformatie van de industrie, energie- en transportsector” noodzakelijk. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 zijn gehalveerd om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden.

Sinds het begin van de industriële revolutie is de CO2-concentratie met 50 procent toegenomen. De laatste keer dat de CO2-concentratie net zo hoog was als nu is 3 tot 5 miljoen jaar geleden. Destijds was de gemiddelde temperatuur op aarde twee tot drie graden hoger dan nu. De zeespiegel was tien tot twintig meter hoger.

De WMO waarschuwt ook voor de snelle toename van het krachtige broeikasgas methaan in de atmosfeer: de methaanconcentratie ligt inmiddels 160 procent boven het niveau van het begin van de industriële revolutie. Belangrijke bronnen voor methaanuitstoot zijn de veehouderij, rijstteelt en het verbranden van biomassa en fossiele brandstoffen.