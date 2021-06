Nieuw: Griekse grenswacht geeft vluchtelingen nu ook gehoorschade

Wie op de vlucht voor vervolging, oorlog of armoede de vaak barre tocht richting Europa overleeft en het voor elkaar krijgt niet door de Griekse kustwacht op open zee te worden achtergelaten, loopt nu het risico ernstige gehoorschade op te lopen. De Griekse autoriteiten hebben een nieuw wapen om migranten te verjagen die vanuit Turkije proberen de EU te bereiken: een geluidskanon.

Europe is testing a "sound cannon" to be used against refugees. pic.twitter.com/725t1whiG9 — DW News (@dwnews) June 2, 2021

Het uit de VS overgevlogen “Long Range Acoustic Device”, of LRAD, kan nauwkeurig gericht een serie onaangenaam hoge tonen uitzenden. Het is een nieuwe stap van de Grieken om wanhopigen op de vlucht te laten weten dat ze in Europa niet welkom zijn. Diverse media die de eerste tests met het wapen vastlegden, zoals Associated Press (AP) en DW, bevestigen dat het wapen puur bedoeld is om vluchtelingen te weren. Het volume van het geluidskanon is vergelijkbaar met dat van een straalmotor en kan blijvende gehoorschade veroorzaken. Het wapen wordt door de Amerikaanse politie gebruikt om demonstraties op te breken, dat gebeurde voor het eerst na de economische crisis aan het eind van de jaren 0 van deze eeuw toen de Occupy-beweging de straat opging.

Volgens AP is het geluidskanon onderdeel van een reeks nieuwe door de EU gefinancierde afschrikmethodes, waaronder een “digitaal fort”. Die houdt in dat er een stalen muur wordt geplaatst langs de rivier de Evros die Turkije van Griekenland scheidt. Een oversteekplaats voor vluchtelingen die in veel gevallen de tocht door het ijzige water niet overleven. De muur lijkt op de stalen grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Daarnaast worden er observatietorens geplaatst waar de grenswacht door middel van geavanceerde camera’s, nachtkijkers en sensoren beweging aan de grens kan signaleren. Met onder meer het nieuwe geluidskanon wordt daarna geprobeerd de vluchtelingen terug Turkije in te jagen.