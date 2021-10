Nieuw middel AstraZeneca kan besmette corona-patiënten beschermen en genezen

Een nieuw soort behandeling met antilichamen is in staat om zowel besmetting met het coronavirus te voorkomen als wel om patiënten die het virus reeds hebben te beschermen. Het gaat om een injectie, AZD7442 genaamd, die is ontwikkeld door AstraZeneca. Het bedrijf heeft de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gevraagd het middel met spoed te beoordelen.

Volgens AstraZeneca blijkt uit proeven onder ruim 900 personen die niet in het ziekenhuis lagen dat het middel, samengesteld uit twee antilichamen, in staat is ernstige gevolgen van het virus te voorkomen bij patiënten die met milde symptomen kampen. Het risico op overlijden zou met 50 tot 67 procent verminderd worden. Hoe eerder het middel wordt toegediend, hoe beter het resultaat. Bij een andere proef onder 5000 volwassenen drong het middel het risico op ernstige gevolgen met 77 procent terug. De resultaten moeten nog officieel door andere wetenschappers geëvalueerd en gepubliceerd worden.

De leider van het team dat het middel onderzocht, intensivist Hugh Montgomery, verklaart in The Independent dat er grote behoefte is aan een dergelijk middel om kwetsbare groepen te beschermen. Het wordt gezien als een alternatief voor mensen die geen normaal vaccin kunnen ontvangen of bij wie dat niet goed werkt.

