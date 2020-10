Nieuw onderzoek: coronavirus pleegt aanslag op het hart

Bijna 12 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, krijgen te maken met hartproblemen. Dat blijkt uit groot onderzoek, mede gesteund door de Hartstichting, dat later deze maand wordt gepubliceerd. In de meeste gevallen gaat het om hartritmestoornissen, maar ook om volledig hartfalen of een hartstilstand.

Van de 3011 coronapatiënten op wie het onderzoek zich richtte, had een derde voor de opname al een hart- of vaatziekte. Iets minder dan 1 op de 6 van de patiënten had eerder een hartinfarct doorgemaakt. Ruim 60 procent van de patiënten was man, de gemiddelde leeftijd 67 jaar. Van de onderzochte patiënten overleden er uiteindelijk 595 tijdens het verblijf in het ziekenhuis, 16 daarvan als direct gevolg van problemen aan het hart.

Eerder al werd uit een Duits onderzoek duidelijk dat coronapatiënten opvallend vaak littekens op hun hart hebben. Uit MRI-beelden bleek dat bij bijna twee derde van de onderzochte patiënten littekenweefsel te zien was als gevolg van een ontsteking. Dat littekenweefsel in de hartspier kan hartritmestoornissen veroorzaken.

“Het is verontrustend dat corona gepaard kan gaan met problemen in het hart- en vaatstelsel”, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. “Voor de behandeling van coronapatiënten is het belangrijk dat er snel meer kennis komt. We willen weten welke patiënten een grote kans hebben dat corona bij hen ernstig verloopt. Het onderzoek dat wij steunen, zal daar hopelijk snel aan bijdragen.”

Bronnen: AD, Gezondheidsnet, Hartstichting