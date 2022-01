Nieuw soort vaccins noodzakelijk omdat boosters pandemie niet bedwingen

De vaccinatie-adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor de ontwikkeling van een ander type vaccins. De nieuwe inentingen zouden beter moeten beschermen tegen besmettingen dan de huidige vaccins.

De coronavaccins die nu worden gebruikt, zijn ontworpen als bescherming tegen het oorspronkelijke virus zoals dat eind 2019 in Wuhan opdook. Vanwege alle mutaties die sindsdien zijn opgedoken, voorkomen de inentingen nu minder infecties – hetgeen nu onder meer de razendsnelle opmars van Omikron verklaart. De vaccins beschermen nog wel altijd goed tegen een ernstig ziekteverloop en overlijden.

“Een vaccinatiestrategie gebaseerd op het herhaaldelijke boosters met het oorspronkelijke vaccin is vermoedelijk niet geschikt en niet houdbaar”, stellen de vaccindeskundigen van de WHO. Zij pleiten voor vaccins die een immuunrespons opwekken “die breed, sterk en langdurig” is. De deskundigen denken daarbij aan een inenting die ook bestand is tegen mogelijke nieuwe varianten. Op die manier kan worden voorkomen dat mensen regelmatig een booster moeten halen, zo is het idee.

Omdat Omikron de vaccins beter kan omzeilen, vinden er nu meer besmettingen plaats dan ooit. Hans Kluge, de Europa-directeur van de WHO, verwacht dat in de komende twee maanden meer dan de helft van de Europeanen besmet zal raken met het coronavirus. Die besmettingsgolf zorgt onder meer voor grote problemen in sectoren als de zorg, het onderwijs en de openbare veiligheid, omdat veel werknemers ziek zijn of in quarantaine zitten.