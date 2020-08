Het anticoronabeleid van de socialistische premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, bereikt een nieuwe mijlpaal. Zondag is de honderdste dag dat er geen nieuwe besmettingen in het land zijn geconstateerd. De regering wijst er met klem op dat het virusgevaar blijft bestaan. 23 personen in het land zijn nog steeds besmet, stuk voor stuk reizigers afkomstig uit andere landen, en verblijven in quarantaine.

Geen video? Klik hier.

Volgende maand zijn er in Nieuw-Zeeland verkiezingen. Ardern trekt honderden miljoenen uit om de economie stimuleren en de werkloosheid te bestrijden. Haar plan wordt toegejuicht door het midden- en kleinbedrijf. Eerder al was er lof voor de wijze waarop ze de terroristische aanslag in Christchurch aanpakte waar een rechtsextremist een bloedbad aanrichtte in een moskee. Ook de aanpak van de crisis na een ernstige vulkaanuitbarsting oogstte alom bewondering. In de tussentijd baarde ze ook nog een kind.

Nieuw-Zeeland nam na de uitbraak van het virus in de Chinese stad Wuhan direct maatregelen op het gebied van reisgedrag. Reizigers die het land in willen moeten nog steeds 2 weken in quarantaine. Er zijn in totaal 1.219 besmettingen geregistreerd, de laatste op 1 mei. Als gevolg van het succes zijn er amper nog beperkende maatregelen. Zo is afstand houden niet meer verplicht en kunnen evenementen bijgewoond worden. Wel wordt de bevolking gemobiliseerd om mee te werken aan tracing zodat een eventuele uitbraak meteen ingedamd kan worden. Ook horeca wordt op het hart gedrukt meer werk te maken van het gebruik van de tracing app die autoriteiten in staat stelt contacten van de afgelopen maand te traceren. Het gebruik van die app is vrijwillig en de regering wil nog niet overgaan tot verplicht gebruik.

Geen video? Klik hier.

“Het bereiken van 100 dagen zonder overdracht binnen de gemeenschap is een belangrijke mijlpaal. Maar zoals we allemaal weten, kunnen we het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam te zijn. We hebben in het buitenland gezien hoe snel het virus opnieuw kan opduiken en zich kan verspreiden op plaatsen waar het voorheen onder controle was. We moeten voorbereid zijn om snel toekomstige gevallen in Nieuw-Zeeland uit te roeien,” stelt Ashley Bloomfield van het ministerie van Volksgezondheid.

De reisbeperkingen van Nieuw-Zeeland eisen wel een tol. Zo moet Australië het dit jaar doen zonder de hulp van honderden schaapscheerders uit het buurland die anders ingevlogen worden om de 68 miljoen schapen van hun vacht te ontdoen.