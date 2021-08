Nieuw-Zeeland blijft zeker tot begin 2022 streng voor reizigers

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen voor reizigers op zijn vroegst begin 2022 versoepeld zullen worden. Vanaf dat moment hoeven gevaccineerde reizigers niet langer standaard 14 dagen in quarantaine. De lange quarantaine zal dan vermoedelijk alleen nog maar gelden voor mensen uit een land met veel besmettingen.

Dit najaar komt er al een test voor gevaccineerde zakelijke reizigers die thuis in quarantaine mogen in plaats van in een hotel. Pas vanaf begin volgend jaar worden buitenlandse toeristen vermoedelijk weer toegelaten.

De voorzichtige versoepelingen passen in Arderns beleid om het coronavirus geen kans te geven. Deze strategie heeft ervoor gezorgd dat er sinds het begin van de pandemie slechts 26 Nieuw-Zeelanders zijn overleden aan covid-19. Ter vergelijking: in Nederland overleden alleen al afgelopen week 40 mensen aan corona. Dankzij enkele zeer korte en strenge lockdowns en goed bron- en contactonderzoek kon de Nieuw-Zeelandse maatschappij grotendeels normaal blijven functioneren.

“Als we onze aanpak om het virus te elimineren te snel loslaten, kunnen we niet terug”, legde Ardern donderdag uit. “Dan kunnen we flinke uitbraken zien zoals in andere landen die besloten te vroeg te versoepelen.” De Nieuw-Zeelandse premier wil eerst zoveel mogelijk mensen laten vaccineren. In december moet iedereen boven de 16 ingeënt kunnen zijn.

Wat de gevolgen zijn van het loslaten van de coronamaatregelen als nog niet iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, was eerder deze zomer in Nederland te zien. De besmettingen en ziekenhuisopnames schoten weer omhoog nadat Mark Rutte en Hugo de Jonge besloten om de teugels te laten vieren. Ook het aantal sterfgevallen nam weer toe.