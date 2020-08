Nieuw-Zeeland stelt verkiezingen uit om nieuwe corona-uitbraak

De parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland zijn vier weken uitgesteld vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Dat heeft premier Jacinda Ardern zondag laten weten. Met het uitstel moeten politieke partijen en stembureaus de gelegenheid krijgen de benodigde maatregelen te nemen om besmetting tijdens het stemmen te voorkomen.

Nieuw-Zeeland was een van de landen die het virus het snelst onder controle kreeg na de eerste uitbraak. Lange tijd, ten minste drie maanden, werden vervolgens geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd en leek het land corona-vrij. Nadat in korte tijd weer 49 mensen besmet raakten, ging hoofdstad Auckland opnieuw over tot een lockdown.