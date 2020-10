Nieuw-Zeeland verslaat virus opnieuw, 2e lockdown dreigt in Europa, Nederland zet Famke Louise in

De Ierse regering overlegt maandag koortsachtig of het land moet overgaan tot een tweede lockdown. Het National Public Health Emergency Team (NPHET), dat het kabinet adviseert over de te nemen maatregelen, kwam zondag tot de conclusie dat het land over moet schakelen naar Niveau 5 om het virus er onder te krijgen, dat is het hoogste niveau uit het plan van aanpak. Volgens het NPHET zijn de vooruitzichten voor de verspreiding van het virus zeer slecht, het aantal besmettingen stijgt de laatste dagen zorgelijk. Alleen hard ingrijpen zou de toename kunnen keren.

De aanbeveling is als een schok aangekomen in het land omdat tot nu overal Niveau 2 geldt, met uitzondering van Dublin en Donegal waar Niveau 3 van kracht is. Vorige week donderdag werd nog verkondigd dat er geen noodzaak was het hele land naar Niveau 3 te tillen. Kennelijk is er in de daarop volgende dagen sprake geweest van dramatische ontwikkelingen. Volgens regeringskringen is daar in de zorg in ieder geval niets van te merken. Slechts een procent van de opgenomen patiënten is besmet met het virus en op de intensive care is maar 7 procent van de zieken corona-patiënt. De zorg zou in staat zijn zelfs een verdrievoudiging van de cijfers aan te kunnen.

In de regerende coalitie van christendemocraten en groenen bestaat zeer grote weerstand tegen het invoeren van een tweede lockdown. Niet alleen vanwege de economische schade maar ook omdat een nieuwe lockdown een klap toebrengt aan de geestelijke volksgezondheid. Daarnaast wordt gevreesd dat de bevolking een terugkeer naar de strenge maatregelen gewoonweg niet zal accepteren.

De onverwachte tweede lockdown is ook een klap in het gezicht van de overheid omdat er juist een zogeheten escalatieladder is ontworpen om zo’n abrupte overgang te voorkomen. Aan de hand van dat plan kan iedereen zien wat de volgende stappen worden bij verslechtering van de situatie. In het Nederlandse parlement werd die Ierse benadering tijdens recente debatten regelmatig genoemd als na te volgen voorbeeld. Het advies van de NPHET komt er echter op neer nu in een keer twee niveau’s over te slaan. Extra pijnlijk is dat het nieuws over het advies zondag gelekt werd waardoor een deel van de kabinetsleden via Twitter moest vernemen wat het land te wachten staat.

Ierland is niet het enige land waar opnieuw een alarmfase is ingegaan met het coronavirus. In Parijs zijn de autoriteiten overgegaan tot drastische maatregelen, zoals het sluiten van alle café’s, om het virus terug te dringen. Ook sportscholen moeten dicht en het maximum aantal bezoeker van winkelcentra is op 1 persoon per vierkante meter gesteld. De maatregelen gelden voorlopig twee weken. De stad kampt inmiddels al dagen met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners.

In Tsjechië is opnieuw de noodtoestand uitgeroepen zodat de regering de vrije hand heeft om ingrijpende maatregelen te nemen.

Een van de problemen waar in heel Europa mee gekampt wordt is dat een deel van de bevolking slecht op de hoogte is van de situatie rond het virus en laconiek reageert. In België trekt infectiologe Erika Vlieghe, lid van een adviesteam van de regering aan de bel:

“We krijgen heel erg de indruk dat heel veel mensen die nu ziek zijn weinig kennis hebben van de coronapandemie en de maatregelen. Veel mensen zien door het bos van de maatregelen de bomen niet meer, zijn het coronavirus als een ver-van-mijn-bedshow beginnen te zien en zijn het de laatste weken heel erg beginnen te relativeren.” Daardoor zijn vele mensen verkeerdelijk beginnen te denken dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen “en heeft men het leven hervat”. Maar nu steekt het virus weer nadrukkelijk de kop op. “Daarom moeten we beginnen met een nieuwe, straffe campagne op poten te zetten om te proberen mensen te bereiken die we niet gemakkelijk bereiken”, stelt Erika Vlieghe voor.

In Nederland moet Famke Louise, de influencer die zich eerder verzette tegen de coronamatregelen, met een nieuwe online campagne jongeren juist bewust maken van de risico’s. Ze voert de campagne samen met de populaire intensivist Diederik Gommers die zich over haar ontfermde nadat haar oproep de maatregelen te saboteren tot een storm van verontwaardiging leidde. Gommers toont begrip voor de influencer:

“Ik heb ook kinderen thuis die zeggen: ‘waarom moet dit allemaal’? Dat is toch logisch? Dan is het aan ons artsen om dat helder te maken. En bij Famke merkte ik het ook: heel veel is onbekend, maar ik merk als ik haar uitleg wat een virus doet, dat ze rustiger wordt. Hopelijk werkt dat voor andere jongeren ook.” Hoe de online campagne er precies uit komt te zien, weet Gommers zelf niet: “Ik zei tegen Famke: jij bent media-expert, jij moet maar kijken hoe we de boodschap gaan brengen. Ik ben dokter, geen mediakenner.”

In het AD waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat strengere maatregelen in Nederland misschien onontkoombaar zijn.

“Hoe hoger het aantal besmettingen elke dag is, hoe drastischer ingrepen nodig zijn om dat weer terug te brengen. Als dit zo blijft heb je binnen een paar dagen aanvullende maatregelen nodig”, zei Kuipers. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur met klachten moest worden opgenomen is 892, een stijging van 68. Van dit totale aantal zijn er 177 mensen zo slecht aan toe dat ze zijn opgenomen op de intensive care. Dat zijn er 14 meer dan een dag eerder. (…) Als de ziekenhuisopnames in deze lijn doorzetten verwacht Kuipers eind van deze week of begin volgende week boven de 1000 uit te komen. Dan zullen steeds meer ziekenhuizen gedwongen worden om behandelingen uit te stellen omdat ze anders het werk niet aan kunnen, denkt hij.

Het aantal besmettingen blijft stijgen, meldt het RIVM. De voorbije 24 uur werden 4581 nieuwe bevestigde coronabesmettingen geteld. Een dag eerder waren dat er nog 4007 nieuwe besmettingen. Het weekgemiddelde zit nu op 3709 positieve tests per dag, dat is 1062 meer dan de week ervoor en een stijging van 40 procent.

De Wereldgezondheidorganisatie stelt dat inmiddels 10 procent van de wereldbevolking besmet is geraakt met het virus. Dat is twintig keer zoveel als tot nu toe werd aangenomen. Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Europa zijn de gebieden waar het virus bezig is met een nieuwe opmars.

Goed nieuws is er wel – opnieuw – uit Nieuw-Zeeland. Premier Jacinda Ardern kondigde maandag aan dat de geldende lockdown-maatregelen deze week opgeheven worden omdat een nieuwe uitbraak van het virus bedwongen lijkt. Eerder dit jaar was het land 100 dagen achtereen vrij van het virus, tot het plots opnieuw opdook. Op 11 augustus ging Auckland, de grootste stad van het land in lockdown en golden er strenge maatregelen voor de rest van het land.

Geen video? Klik hier.

“We hebben het virus opnieuw verslagen,” verklaarde Ardern en zei er van overtuigd te zijn dat de tweede golf bedwongen is door de strenge aanpak. Ze erkende dat het niet makkelijk was geweest. “Het voelde alsof het dit keer langer duurde. Maar niettemin hebben de Nieuw-Zeelanders zich gehouden aan het plan dat nu al twee keer gewerkt heeft. De kans dat het nieuwe viruscluster is geëlimineerd bedraagt 95 procent.” De premier vertelde ook dat ze zich wel zorgen maakt over het afnemend gebruik van de app waarmee verspreiding van het virus gevolgd kan worden en riep de bevolking op alert te blijven.