Nieuw-Zeeland wil roken verbieden voor iedereen geboren na 2004. Ook mogen er geen tabaksproducten meer aan hen worden verkocht. Daarmee wordt roken in een klap illegaal voor een hele generatie. Het plan is onderdeel van een reeks wetsvoorstellen die van Nieuw-Zeeland per 2025 een rookvrije samenleving moeten maken. Dat meldt The Guardian.

Behalve roken compleet verbieden voor de jongste generatie, zijn er ook plannen om de toegestane hoeveelheid nicotine in tabaksproducten fors te verlagen, filters te verplichten, een minimumprijs voor sigaretten in te stellen en het aantal verkooppunten drastisch te verminderen.

‘We hebben een nieuwe aanpak nodig,’ verduidelijkte onderminister van Volksgezondheid dr. Ayesha Verrall. ‘Ongeveer 4500 Nieuw-Zeelanders sterven jaarlijks als gevolg van sigaretten en we moeten haast maken als we ons doel voor 2025 willen halen. Doormodderen zonder tabaksregulering werkt niet.’

Veel gezondheidsorganisaties in het land staan lovend tegenover het plan. Directeur van de Kankerstichting Lucy Elwood juicht toe dat het wetsvoorstel vele malen verder gaat dan mensen simpelweg hulp bieden bij het stoppen met roken. ‘Tabak is het meest schadelijke consumentenproduct uit de geschiedenis en we moeten het uitfaseren.’ Ze wijst er in een verklaring ook op dat in gemeenschappen met een laag gemiddeld inkomen het aantal verkooppunten van sigaretten vier keer zo hoog is als in buurten met een hoger gemiddeld inkomen.

Er is ook kritiek op de wetsvoorstellen, vooral vanuit rechtse hoek. De nationalistische partij zegt te vrezen dat een vermindering van nicotine ertoe zal leiden dat mensen juist meer gaan roken en degenen met een kleine portemonnee meer moeten uitgeven. Anderen vrezen weer dat vooral kleine ondernemers die voor hun omzet afhankelijk zijn van de tabaksomzet, door de nieuwe maatregel failliet zullen gaan.

Nieuw-Zeeland heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. Geschat wordt dat een half miljoen van hen dagelijks rookt. Bij 1 op de 4 kankerdoden in het land is roken de oorzaak. Het hardst getroffen worden de Maori. Onder de oorspronkelijke bevolking is kanker de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen en de nummer twee oorzaak bij mannen.

Shane Kawenata Bradbrook voert al jaren actie voor een rookvrije Maori-gemeenschap, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland:

Al veel te lang zorgt de tabaksindustrie voor verslaving onder onze mensen. Eerst wordt hun geld afgenomen, daarna moeten we ze op ons land begraven. Ik kijk uit naar de dag dat we een einde maken aan die industrie in deze hoek van de wereld.

