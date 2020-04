Nieuw-Zeelandse premier Ardern levert 20 procent salaris in

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, haar ministers en een aantal hooggeplaatste ambtenaren leveren het komende halfjaar 20 procent van hun salaris in. De salarisverlaging geldt niet voor andere werknemers in de publieke sector, zoals verpleegkundigen en agenten.

“Als er ooit een moment was om het verschil te verkleinen tussen groepen in verschillende posities, dan is het nu wel”, motiveerde Ardern het besluit. De premier wil solidariteit tonen met de Nieuw-Zeelanders die zwaar zijn getroffen.

De angst bestaat dat een kwart van de Nieuw-Zeelandse bevolking zijn baan kan kwijtraken als gevolg van de coronacrisis. Tot nu toe hebben zo’n anderhalf miljoen mensen een beroep gedaan op inkomenssteun van de overheid.

Premier Ardern heeft veel lof gekregen voor haar doortastende optreden. Ze besloot snel over te gaan tot een lockdown. Tot nu toe zijn er ruim 1300 besmettingen vastgesteld in Nieuw-Zeeland, negen mensen zijn overleden. Ook stelde de premier kinderen gerust door de Paashaas en tandenfee tot vitale beroepen te bestempelen.

Comedian Melanie Bracewell grijpt de lockdown ondertussen aan om haar imitatie van Ardern te perfectioneren. Dat leverde haar een compliment op van de premier: “Je doet mijn make-up beter dan ik.”

This is my life now I guess pic.twitter.com/NH5ICFI0vk — Melanie Bracewell (@meladoodle) April 2, 2020