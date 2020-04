Nieuw-Zeelandse premier: houd een dagboek bij tijdens coronacrisis

Terwijl het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit weekend kijkt naar mogelijke corona-apps waar deskundigen almaar cynischer over worden, gooit Nieuw-Zeeland het over een andere boeg. Om in kaart te brengen met wie corona-patiënten contact hebben gehad, vraagt premier Jacinda Ardern de bevolking om een dagboek bij te houden.

In zo’n dagboek zouden Nieuw-Zeelanders volgens Ardern moeten bijhouden waar ze zijn geweest en met wie ze contact hebben gehad. Dat overzicht moet het makkelijker maken voor de gezondheidsdiensten om in contact te komen met mensen die mogelijk zijn geïnfecteerd. Zo kunnen zij nieuwe uitbraken van het coronavirus sneller opsporen.

“Het is vaak ontzettend lastig om je zes dagen later nog te herinneren waar je allemaal bent geweest”, licht Ardern toe. Ze vraagt Nieuw-Zeelanders daarom elke avond even een overzichtje te maken van de ontmoetingen en verplaatsingen van de afgelopen dag.

Ardern wordt veel geprezen om haar aanpak van de corona-epidemie. In Nieuw-Zeeland zijn zo’n 1100 bevestigde besmettingen, elf mensen zijn er overleden. Maandag beslist de regering over de lockdown in het land kan worden versoepeld.