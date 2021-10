Nieuwe afstammeling Delta-variant nog besmettelijker

In het Verenigd Koninkrijk is een afstammeling van de Delta-variant bezig met een opmars. Inmiddels is AY.4.2, zoals de licht gewijzigde mutant heet, al goed voor 6 procent van de besmettingen. Deskundigen vermoeden dat AY.4.2 nog eens 10 tot 15 procent besmettelijker is dan Delta.

Het aantal infecties neemt weer snel toe in het Verenigd Koninkrijk, dat binnen Europa eerder ook al voorop liep met de opmars van de Alfa- en Delta-variant van het coronavirus. Maandag werden er bijna 50.000 besmettingen vastgesteld.

Sinds maart zijn er niet meer zoveel coronadoden gevallen in het VK als in het afgelopen etmaal: 223. De afgelopen week overleden er 911 Britten aan covid-19. Dat is 15 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor.

Met name in Engeland zijn de problemen groot. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de relatief lage vaccinatiegraad. Zo zijn Schotse kinderen tussen de 12 en 15 drie keer zo vaak ingeënt als hun Engelse leeftijdsgenoten. Scholen zijn op dit moment flinke besmettingshaarden omdat weinig kinderen zijn gevaccineerd.