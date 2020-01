Nieuwe cartoonrel in Denemarken, gekwetst China eist excuses

Een cartoon in de Jyllands-Posten, de krant die vijftien jaar geleden wereldnieuws werd door een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed uit te schrijven, heeft de toorn van China gewekt. Het gaat om een tekening van de Chinese vlag waarbij de vijf sterren zijn veranderd in het gevreesde coronavirus.

In een verklaring stelt de Chinese ambassade in Kopenhagen:

De recente uitbraak van het nieuwe coronavirus in Wuhan heeft in China 81 levens gekost. Terwijl de Chinese regering en bevolking alles in het werk stellen om deze zeldzame noodsituatie voor de volksgezondheid te bestrijden en de internationale gemeenschap ons veel sympathie en steun biedt, heeft de Jyllands-posten een ‘satirische tekening’ van Niels Bo Bojesen gepubliceerd die een belediging vormt voor China en de gevoelens van de Chinese bevolking kwetst. Zonder enig medeleven of empathie overschrijdt deze de grenzen van een beschaafde samenleving en de ethische begrenzing van vrije meningsuiting en beledigt het menselijk geweten. Wij veroordelen dit krachtig en eisen dat Jyllands-posten en Niels Bo Bojesen hun fout erkennen en zich openlijk verontschuldigen tegenover de Chinese bevolking.

Ook de Chinese Kamer van Koophandel in Denemarken is gebelgd over de cartoon. Volgens de krant is de cartoon niet kwetsend bedoeld. Hoofdredacteur Jacob Nybroe verklaarde aan TV2 dat de vlag alleen maar de strijd van China tegen het virus symboliseert. Hij wijt de Chinese reactie aan cultuurverschillen en is niet van plan excuses aan te bieden, noch de cartoon in te trekken. “Ik ga geen tekening weghalen waar naar mijn mening niets mis mee is.”