Nieuwe coronabesmettingen voor het eerst boven de tienduizend

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen boven de 10.000 uitgekomen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Op vrijdag werden 10.007 nieuwe besmettingen gemeld, 726 meer dan een dag eerder.

Ook werden er 248 mensen met coronaklachten opgenomen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, 10 meer dan gisteren. In totaal liggen er 2073 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 472 op de intensive care. Er zijn 47 overlijdens als gevolg van corona gemeld, 1 meer dan een dag eerder. Het gemiddelde aantal loopt wel op: de afgelopen dagen overleden gemiddeld 37 mensen per dag aan Covid-19, vorige week waren dat er 24.

Het kabinet is vrijdagmiddag bijeengekomen in een extra ingelaste ministerraad, ondanks het herfstreces. Daarin is de huidige corona-aanpak besproken. Vermoedelijk wordt dinsdag 27 oktober een nieuwe persconferentie gegeven door premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.

Bron: NOS