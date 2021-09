Nieuwe coronagolf op Guam waar bijna 90 procent is ingeënt

Ondanks een vaccinatiegraad van bijna 90 procent spoelt er toch weer een nieuwe coronagolf over het eiland Guam. Op slechte dagen worden er 300 besmettingen vastgesteld en buiten het Guam Memorial-ziekenhuis staan tenten om covid-patiënten op te vangen. Operaties worden uitgesteld. “We zitten in een crisis”, verklaart Alexander Wielaard, die aan het hoofd staat van een privéziekenhuis tegenover The Guardian.

Wat vooral opvalt is het hoge aantal doorbraakbesmettingen op Guam. Van de 1765 besmette mensen in augustus waren er 554 volledig gevaccineerd. Daarmee is de besmettingskans voor gevaccineerden nog altijd fors kleiner dan voor ongevaccineerden, maar wel een stuk hoger dan elders.

Een van de mogelijke verklaringen voor de doorbraakinfecties is dat het effect van de inentingen na zes maanden weer afneemt – een fenomeen dat ook al werd waargenomen in Israël dat eveneens vooropliep met vaccinaties. Ook chronische aandoeningen, die op Guam veel voorkomen, spelen vermoedelijk een rol: die zorgen ervoor het immuunsysteem minder goed werkt. Daarnaast vraagt menigeen zich af of het wel verstandig was om de coronabeperkingen los te laten.

Deskundigen wijzen erop dat de inentingen nog altijd goed werken. De gevaccineerden die met covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, liggen daar veel korter. Het ziekteverloop is gemiddeld veel minder ernstig bij wie is ingeënt. Omdat veel mensen zich hebben laten vaccineren, valt het aantal sterfgevallen mee.

Bovendien was het aantal besmettingen volgens schattingen drie keer hoger geweest als de vaccinatiegraad niet zo hoog was geweest. Van alle inwoners van Guam die zich konden laten inenten (iedereen boven de 12), liet ruim 87 procent zich vaccineren.

