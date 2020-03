Nieuwe coronaregels supermarkten: minder klanten, kar verplicht

Nederlandse supermarkten beperken met onmiddellijke ingang het aantal klanten dat is toegestaan in de winkel. Vanaf nu mag er slechts een klant per tien vierkante meter in de winkel aanwezig zijn, om zo anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. Daarmee moeten zowel medewerkers als klanten tegen het coronavirus beschermd worden.

De nieuwe maatregel is een direct gevolg van de nieuwe richtlijnen die maandagavond door het kabinet werden uitgegeven. Tot nu toe was het in veel supermarkten nagenoeg onmogelijk voldoende afstand van elkaar te houden, wegens de grote drukte en smalle winkelpaden.

Wanneer het maximum aantal klanten in een winkel bereikt is, moeten mensen buiten wachten tot het hun beurt is. Bij het boodschappen doen is gebruik van een winkelwagen nu verplicht. Winkels zonder winkelwagens stellen winkelmandjes verplicht.

Bron: NOS / cc-foto: Pexels