Nieuwe coronavariant doodt zeven gevaccineerde bewoners in Belgisch zorgcentrum

In twee weken tijd zijn in een verzorgingshuis in het Belgische Zaventem, bij Brussel, zeven bewoners overleden na een uitbraak met een nieuwe variant van het coronavirus. Alle zeven slachtoffers waren gevaccineerd, sommigen van hen verkeerden in zeer slechter gezondheid wat de beschermende werking van het vaccin bemoeilijkt. De nieuwe variant B.1.621 die nog geen officiële aanduiding met een Griekse letter heeft, staat bekend als de Colombiaanse variant. In Nederland zijn volgens de officiële cijfers slechts enkele tientallen besmettingen met deze variant vastgesteld.

De besmetting vond in juli plaats door een bezoeker die geen symptomen had maar later positief getest werd. DE VRT meldt:

Helaas kon niet vermeden worden dat de dodentol op de afdeling hoog opliep: 7 van de 28 bewoners zijn overleden. Sommige bewoners waren al in slechte gezondheid. Zo was één van de bewoners al terminaal, een andere bewoner was palliatief. Maar er zijn ook bewoners overleden die voor de besmetting nog in relatief goede gezondheid verkeerden. “In de eerste week na de eerste positieve testen waren de symptomen bij de positief geteste bewoners eerder mild. Maar na enkele dagen werden de symptomen bij sommige bewoners zwaarder, waardoor ze zuurstof moesten krijgen”, zegt Kathleen Boydens.

De variant werd in januari van dit jaar voor het eerst gesignaleerd en lijkt aan een opmars bezig. Een arts in Florida verklaarde dat daar inmiddels tien procent van de besmettingsgevallen toe zijn te schrijven aan de Colombiaanse variant.

De VRT meldt verder: