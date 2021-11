Nieuwe coronavariant in België, vliegverbod blijft toch nodig

De nieuwe coronavariant B.1.1.529 is aangetroffen in België. De aard van de besmetting duidt er op dat het virus ook buiten zuidelijk Afrika al flink rondgaat. Het Eindhovens Dagblad schrijft:

De nieuwe virusvariant uit zuidelijk Afrika is gevonden bij een jonge vrouw, meldt de Franstalige omroep RTBF. Ze zou net zijn aangekomen uit Egypte en reisde via Turkije. Een link met zuidelijk Afrika zou er op het eerste gezicht niet zijn.

Hoewel de nieuwe variant dus al in België is, blijft een vliegverbod volgens viroloog Marc Van Ranst wel verstandig. Zo kan worden voorkomen dat er snel meer introducties van B.1.1.529 in Europa plaatsvinden. “Dit reisverbod gaat de opmars van de B.1.1.529 variant niet volledig tegenhouden, maar hopelijk wel een stuk vertragen.”