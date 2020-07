Nieuwe coronavirusstam verspreidt zich veel sneller

De variant van SARS-CoV-2 die nu wereldwijd het meeste voorkomt, verspreidt zich makkelijker dan de originele stam die het eerst opdook in China. Dat concluderen onderzoekers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Cell.

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de nieuwe variant (D614G geheten) drie tot zes keer beter in staat is om menselijke cellen te infecteren dan de oorspronkelijke stam, D614. Dat is te danken aan een kleine verandering aan het eiwit dat uit het oppervlak van het virus steekt en ervoor zorgt dat het virus menselijke cellen kan binnendringen.

De wetenschappers vermoeden dat het virus daardoor ook een stuk makkelijker kan worden overgedragen van de ene persoon op de andere persoon. Volgens de onderzoekers is overal op de wereld te zien dat de D614G-variant de originele stam verdringt.

“Ik denk dat de data laten zien dat er een mutatie is die ervoor zorgt dat het virus zichzelf beter kan repliceren”, bevestigt Anthony Fauci, de Amerikaanse medische topadviseur die zelf niet bij het onderzoek was betrokken, tegenover het Journal of the American Medical Association.

De mutatie van het virus heeft volgens de onderzoekers geen gevolgen voor het verloop van de ziekte: mensen die worden besmet met de nieuwe coronavirusstam worden niet zieker dan patiënten met de eerdere variant.

Afbeelding: Gerd Altmann