Nieuwe D66-leider Kaag worstelt zich door vragen over eigen beleid heen

Sigrid Kaag, onlangs verkozen tot de nieuwe D66-lijsttrekker bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, vindt medisch-ethische thema’s als ‘voltooid leven’ momenteel niet zo belangrijk. Ook is ze een tegenstander van het Moria-akkoord dat zij namens het kabinet medeondertekende, maar wil ze niet het risico lopen dat het kabinet valt als gevolg van een dissident D66. Dat blijkt uit een interview met NRC waarin de minister veelvuldig haar assistent inschakelt voor antwoorden op vragen over haar eigen voorgenomen beleid.

Al direct aan het begin van het interview lijkt het erop dat Kaag wel speerpunten heeft, maar die niet weet te onderbouwen. Zo wil ze ‘nieuw leiderschap’ tonen door niet weg te kijken. Op de vraag wie er dan wegkijken en waarvan, heeft ze geen inhoudelijk antwoord: ‘Het is niet altijd een kwestie van wie en wat. Ik spreek over de toekomst, over wat ik en wij willen uitdragen.’

Van daaruit stuurt Kaag naar de Lesbos-deal waarin de coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en haar eigen D66 overeenkwamen honderd vluchtelingen op te nemen uit het afgebrande kamp Moria waar twaalfduizend mensen dakloos werden. ‘Met pijn in het hart’, noemt Kaag het nemen van die beslissing. Eerder liet Kaag al weten in een volgend kabinet tegen zo’n besluit te stemmen. Waarom wachten als ze nu al in het kabinet zit, wil NRC weten. Daarop antwoordt Kaag:

Omdat we in deze periode niet verder komen. Moet je het er dan op aan laten komen in een coalitie, tegenover CDA en VVD, met het risico dat het kabinet valt? Wie is daarbij gebaat in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog?

Kaag vindt dat niet oneerlijk tegenover D66-kiezers, omdat wat haar betreft nu alleen de inzet van het vorige verkiezingsprogramma geldt. De nieuwe beloftes en standpunten gelden voor de verkiezingen van 2021: ‘Met het nieuwe verkiezingsprogramma willen we onze optimale inzet beloven, dát is eerlijk.’

Dat Kaag bij haar presentatie als nieuwe lijsttrekker niet sprak over zaken als voltooid leven, kwesties die voor D66 na het opgeven van kroonjuwelen als de gekozen burgemeester en het referendum hoge prioriteit hadden, heeft volgens de minister met de tijdsgeest te maken: ‘Medisch-ethische thema’s houden de meeste Nederlanders volgens mij niet bezig als ze hun baan dreigen kwijt te raken of zzp-er of student zijn en niet rond dreigen te komen.’

Op vragen over andere thema’s als het bouwen van extra woningen (NRC: ‘minder dan wat volgens het ministerie nodig is’) en vermogensbelasting (een halvering van wat het kabinet voor ogen heeft), worstelt Kaag met de antwoorden. Gelukkig is haar assistent aanwezig om de minister haar eigen voorgenomen beleid te souffleren.

