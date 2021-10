Nieuwe Duitse regeringscoalitie wil kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar verlagen

In Nederland wil Rutte er niet van weten maar in Duitsland onderhandelt de liberale FDP inmiddels met de linkse wolk van SPD en de Groenen voortvarend over de vorming van een nieuwe regering. Uit een eerste overzicht van afspraken blijkt dat de nieuwe coalitie vooruitgang boekt op punten waar de christendemocraten die de afgelopen 16 jaar regeerden nooit mee in zouden stemmen. Zo wordt de stemgerechtigde leeftijd verlaagd naar 16 jaar. Een verkiezingsbelofte van De Groenen wordt daarmee ingelost.

De beoogd bondskanselier Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock van de Grünen en Christian Lindner van de FDP hebben bij verkennende gesprekken genoeg overeenstemming bereikt om verder te praten over de vorming van een nieuwe regering.

De coalitie wil 400.000 nieuwe woningen per jaar laten bouwen, waarvan er 100.000 door de overheid gefinancierd worden. Het plafond voor de huren dat de linkse wolk voor ogen had is door de FDP tegengehouden. Wel worden de rechten van huurders geëvalueerd en versterkt.

De onderhandelende partijen hebben eerder al laten weten dat ze niet alleen naar compromissen zoeken maar elkaar ook zaken wel of niet gunnen. Zo gaat het plan om op de snelwegen overal een maximumsnelheid te introduceren niet door. Wel kunnen er vanaf 2035 alleen nog CO2-neutrale voertuigen op de markt gebracht worden. De Groenen vervulden ook hun wens dat nieuwe bedrijfsgebouwen verplicht zonnepanelen op de daken moeten hebben.

De SPD heeft dan weer voor elkaar gekregen dat er een minimumloon van 12 euro per uur ingevoerd gaat worden. Er komt geen verlaging van pensioenuitkeringen en geen verhoging van de pensioenleeftijd.

Nu.nl meldde eerder:

De sociaaldemocratische kandidaat-bondskanselier en winnaar van de verkiezingen van 26 september, Olaf Scholz, zei dat in het document onder meer staat dat de te vormen coalitie streeft naar “de omvangrijkste modernisering van de Duitse industrie in meer dan honderd jaar”. Ook zal 2 procent van het landoppervlak worden gebruikt voor windmolens, want het land moet snel overschakelen op duurzame energie. De coalitie belooft de belastingen niet te verhogen.

