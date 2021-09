Nieuwe informateur Remkes hoopt in oktober contouren nieuw kabinet te zien

De nieuwe informateur Johan Remkes heeft met goede moed het stokje overgenomen van Mariëtte Hamer. Woensdagmiddag kreeg de VVD-mastodont formeel de opdracht van Kamervoorzitter Bergkamp om te onderzoeken of er een minderheidskabinet gevormd kan worden. Remkes zegt dat hij geen deadline voor zichzelf gesteld heeft in het toch al uiterst traag verlopende formatieproces, maar dat ‘in de loop van oktober’ wel al veel duidelijk moet zijn.

Uiteraard heeft ook Remkes het formatieproces sinds de Kamerverkiezingen, inmiddels zo’n half jaar geleden, gevolgd. Daarbij zag hij ‘met enig gevoel voor irritatie’ hoe dat proces compleet vastliep. Volgens de VVD’er is het nu aan de partijen zelf en aan de verantwoordelijke politici om ‘als dat nodig is hun persoonlijke gevoelens aan de kant te zetten’.

Remkes maakt ook haast. Direct na zijn gesprek met de Kamervoorzitter, ontving hij Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA). Het beoogde minderheidskabinet moet uit een combinatie van deze drie partijen bestaan. Donderdag komen Liliane Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) op gesprek. Remkes sluit niet uit daarna ook nog met andere fractievoorzitters te spreken, maar zei daarbij niet welke. Tijdens het formatiedebat dinsdag lieten Rutte en Kaag er in elk geval geen twijfel over bestaan dat zowel PVV als Forum voor Democratie zijn uitgesloten van een coalitie.