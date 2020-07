De parlementsverkiezingen in Hongkong die voor september gepland stonden, zijn door de lokale overheid met een jaar uitgesteld. De officiële verklaring luidt dat de veiligheid en volksgezondheid in het geding zijn vanwege het coronavirus. Volgens de oppositie is het een brutale poging van Beijing om het momentum van een sterke democratische tegenbeweging onderuit te vegen.

Het is al tijden onrustig in Hongkong als gevolg van een steeds stevigere grip van de Chinese regering in Beijing op het autonome Hongkong. Bij de overdracht van het bestuur van Groot-Brittannië naar China in 1997 werd vastgelegd dat tot 2047 in Hongkong niet dezelfde wetten gelden als in China, maar daar probeert Beijing al geruime tijd een einde aan te maken. Eind mei werd de facto een eind gemaakt aan de Hongkongse autonomie nadat het Chinese parlement instemde met een omstreden veiligheidswet die onder meer toestaat dat Beijing eigen veiligheidsdiensten op het schiereiland stationeert.

Op basis van diezelfde veiligheidswet werden eerder deze week voor het eerst ook activisten gearresteerd omdat zij naar Hongkongse onafhankelijkheid zouden streven. Sinds de wet in werking trad is de onafhankelijkheidsbeweging verboden. De gearresteerde activisten zijn tussen de 16 en 21 jaar oud. Donderdag verbood de lokale overheid twaalf democratische kandidaten mee te doen aan de parlementsverkiezingen.

De parlementsverkiezingen van september zouden de eerste verkiezingen zijn sinds vorig jaar op grote schaal protesten uitbraken. In november 2019 waren er wel al districtsverkiezingen waarbij de democratische oppositie een grote overwinning boekte op de pro-Beijing-kandidaten.

Bron: NY Times / cc-foto: Studio Incendo