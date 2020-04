Nieuwe klimaatfilm Michael Moore ‘gevaarlijk en misleidend’

Planet of the Humans, een nieuwe documentaire geproduceerd door Michael Moore die laat zien hoe grote oliebedrijven profiteren van de klimaatcrisis, oogst kritiek van klimaatwetenschappers en milieuactivisten. De documentaire is volgens hen ‘gevaarlijk, misleidend en funest’ en wordt als het aan hen ligt offline gehaald en nergens meer vertoond.

De film werd vorige week door makers Michael Moore en Jeff Gibs op YouTube gezet, omdat niet duidelijk is wanneer bioscopen weer open kunnen. In de documentaire laat Gibbs zien dat het publiek misleidt wordt met producten als elektrische auto’s en zonne-energie, omdat ook deze uiteindelijk fossiele brandstoffen nodig hebben om te werken. Ook voorvechters van duurzaamheid als Al Gore krijgen ervanlangs, omdat die gebrekkige quasi-duurzame technologieën promoten in plaats van te zoeken naar werkelijk duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis.

In een open brief, ondertekend door diverse klimaatwetenschappers en milieuactivisten, schrijft filmmaker Josh Fox dat de documentaire van Moore en Gibbs vol foute beweringen zit over duurzame energie. Fox, die zelf de documentaire Gasland maakte over de verwoestende gaswinningsindustrie, noemt Planet of the Humans ‘choquerend misleidend en absurd’. Hij wijst erop dat de beweringen van Moore en Gibbs over zonne- en windenergie al lang weerlegd zijn.

1) I just received notice that the distributor of Michael Moore's #PlanetoftheHumans is taking the film down due to misinformation in the film. Thank you to @FilmsForAction for responding to our demand for a retraction and an apology from @mmflint.

See below. And thank you to… pic.twitter.com/3ZzkLhTVyC — Josh Fox EndFossilFuels (@joshfoxfilm) April 24, 2020

Klimaatwetenschapper Michael Mann is een van de ondertekenaars van de brief. Hij noemt de documentaire een film vol ‘misleidingen, half-waarheden en leugens’. Volgens hem hebben Moore en Gibbs ‘ons en de planeet een slechte dienst bewezen door stokpaardjes van klimaatontkenners te berijden’.

Josh Fox eist behalve het terugtrekken van de film, ook publiekelijke excuses van Michael Moore en Jeff Gibbs. De distributeur van de documentaire, Films For Action, heeft de film wel van zijn platform gehaald. Films For Action schrijft in een reactie dat de film ongezien werd gedeeld, vanwege het vertrouwen dat men daar had in Moore. Ook schrijft het bedrijf dat na het zien van de film er wel twijfel over de inhoud ontstond, maar er nog vanuit gegaan werd dat Moore zorgvuldig te werk was gegaan. Moore en Gibbs hebben vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen.

