Nieuwe sofagate: Charles Michel laat Ursula von der Leyen wéér in de kou staan

Bijna een jaar geleden gingen voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op bezoek bij de Turkse president Erdogan. Een PR-ramp voor Michel volgde, nadat Erdogan maar één stoel had staan waarop Michel direct ging zitten en Von der Leyen – de enige vrouw in het gezelschap – ongemakkelijk moest blijven staan. Het leverde Michel een storm van kritiek op, maar heeft hij ervan geleerd?

Klaarblijkelijk niet, zo getuige een voorval tijdens de top tussen de Europese en Afrikaanse unie in Brussel vrijdag. Op het podium staan Von der Leyen en Michel samen met de Franse president Emmanuel Macron om de Afrikaanse delegatie te verwelkomen. Wanneer de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken Sam Kutesa het podium betreedt, loopt hij straal langs Von der Leyen om direct Michel en Macron te begroeten. Ook wanneer hij vervolgens plaatsneemt tussen Von der Leyen en Michel, schenkt hij die eerste geen aandacht. Michel reageert niet, het is vervolgens Macron die Kutesa corrigeert. Net als in Turkije klinkt opnieuw felle kritiek op Michel, die ondanks zijn eerdere faux pas zijn Europese collega opnieuw in de kou laat staan.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day 🙂 pic.twitter.com/kvqdIDLOcc

— Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022