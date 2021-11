Nieuwe variant besmettelijker maar veroorzaakt veel minder klachten

AY.4.2, de nog besmettelijker afstammeling van de Delta-variant, lijkt tot minder symptomen te leiden dan eerdere mutanten. Volgens onderzoekers van het Imperial College in Londen heeft maar een derde van de mensen met AY.4.2 klassieke covid-symptomen. Bij de oorspronkelijke Delta-variant geldt dat bij de helft van de geïnfecteerden, schrijft Reuters.

In het Verenigd Koninkrijk is AY.4.2 inmiddels goed voor 12 procent van alle besmettingen. Vorige maand gingen deskundigen er al vanuit dat AY.4.2 nog eens 10 tot 15 procent besmettelijker is dan Delta.

Al vanaf het begin van de pandemie hopen epidemiologen dat het virus na verloop van tijd minder schade zal aanrichten. Het sterke vermoeden bestaat dat ook eerdere coronavirussen die zijn overgesprongen op de mens, in de loop van de tijd milder zijn geworden.

Milde virussen hebben een evolutionair voordeel, zo is de gedachte. Als mensen niet heel ziek worden van een virus, gaan ze niet in bed liggen. In plaats daarvan gaan ze naar hun werk of het café waar ze weer andere mensen aansteken.