Nieuwe video biedt angstaanjagende blik op aanval Amerikaans Capitool

Op 6 januari bestormde een menigte Trump-aanhangers het Capitool in Washington DC. De beelden van de aanval, opgehitst door de president, zijn familie en vooraanstaande Republikeinse politici, gingen de wereld over. In de laatste uren van Trumps presidentschap en naarmate het onderzoek naar de aanval vordert, wordt steeds duidelijker wat zich heeft afgespeeld. Onder meer vanwege de vele foto’s en video’s die tijdens de belegering werden gemaakt. Een daarvan, van New Yorker-journalist Luke Mogelson, biedt een huiveringwekkende blik op de gewelddadige aanval op het hart van de Amerikaanse democratie.

Gerenommeerd oorlogscorrespondent Mogelson volgde de meute MAGA-extremisten het Capitool in en legde de chaos daarbinnen vast. Zijn video laat zien dat de bestorming een complexe mengvorm was van uitvoerige voorbereiding en spontaan geweld. Duidelijk te zien is hoe een deel van de Trumpers, gevoed door een barrage aan leugens over verkiezingsfraude, op jacht zijn naar Democratische politici. Ze doorzoeken haastig achtergelaten documenten en maken er foto’s van. Republikeinse senator ‘Ted Cruz zou het zo gewild hebben’, zegt een van de plunderaars. Duidelijk is dat in elk geval een aantal Capitoolbestormers een militaire of politie-achtergrond heeft.

Volgens Mogelson had het gros van de aanvallers geen concreet plan, buiten het zoeken naar en vinden van politici. Democraten die volgens de Trumpers de verkiezingen hebben gestolen. Hadden ze die daadwerkelijk gevonden, dan zou het tot bloedvergieten hebben kunnen leiden, aldus Mogelson. De Trumpers in Mogelsons video scanderen ‘landverraad’ terwijl ze door de gangen lopen en op de deuren bonzen. Ze eisen van de beveiligers dat die de schuilplaats van Nancy Pelosi prijsgeven, anderen dreigen Mike Pence op te hangen.

Woensdag wordt Joe Biden ingezworen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Een dag eerder komt de senaat terug van reces. Vanaf dat moment kan de afzettingsprocedure van Donald Trump in stemming worden gebracht in de senaat. Trump wordt ervan beschuldigd de aanstichter te zijn van de aanval op de Amerikaanse democratie. Wordt hij schuldig bevonden, kan hij weliswaar niet meer aftreden, maar zal hij zich nooit meer verkiesbaar kunnen stellen. Meerdere Republikeinse senatoren hebben al laten doorschemeren voor impeachment te zullen stemmen, hoewel een groot deel Donald Trump trouw blijft.

