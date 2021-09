Nigel Kennedy cancelt concert wegens ban Jimi Hendrix

De Britse violist Nigel Kennedy heeft zich teruggetrokken van een groot concert in het prestigieuze Londense concertgebouw Royal Albert Hall. De reden: hij wilde er een ode brengen aan rocklegende Jimi Hendrix, maar dat wijkt volgens organisator Classic FM te veel af van wat de luisteraars van de klassieke zender graag willen horen. Zij zien liever dat Kennedy de Vier Seizoenen van Vivaldi ten gehore brengt.

Kennedy, die in de klassieke wereld met zijn punk-uiterlijk al een vreemde eend in de bijt is, beschuldigt de radiozender – die hij de naam Jurassic FM heeft gegeven – van culturele bevooroordeeldheid. Tijdens het concert, dat al over enkele dagen plaatsvindt, zou Kennedy optreden met Chineke!, een orkest bestaand uit jonge muzikanten van kleur. Dat gaat nu niet door, want de keuzes van Kennedy zijn volgens het klassieke radiostation ‘ongepast’. Volgens Kennedy maakt Classic FM zich schuldig aan ‘muzikale segregatie’:

Als dit over mensen zou gaan, zou het illegaal zijn. Wanneer deze mentaliteit hoogtij viert in de kunsten, dan hebben we het probleem van vooroordelen nog altijd niet opgelost. Dit is veel ernstiger dan dat mijn ego een beetje gekrenkt is. Vooroordelen in de muziek zijn ronduit verschrikkelijk. Ze zeggen in feite dat Hendrix in orde is in de Marquee Club [een bekende muziekclub in de Londense West End, red.], maar niet in de Albert Hall.

Volgens Kennedy is Hendrix een van de belangrijkste componisten van de 20ste eeuw, samen met Stravinsky en Duke Ellington. Hij roemt de Amerikaanse muzikant voor het samenbrengen van verschillende muziekstromingen en voor het doorbreken van barrières. Datzelfde kan gezegd worden over Kennedy, die zich rijkelijk laat inspireren door allerhande muziekgenres. En met groot succes, Kennedy is wereldwijd de bestverkopende violist.

Hoewel Nigel Kennedy over een paar dagen dus niet in de Royal Albert Hall zal staan, is het orkest waarmee hij zou optreden wel van de partij. Bassist Chi-chi Nwanoku, bandleider van Chineke! laat weten dat de beslissing niet op te treden er een van Kennedy alleen is. Kennedy heeft daar geen enkel probleem mee: ‘Chi-chi en Chineke! willen gezien worden als een klassiek orkest en dan is Hendrix misschien inderdaad niet de juiste keuze, maar volgens Classic FM is Hendrix niet de correcte muziek voor hun publiek’.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Kennedy zijn elektrische viool tevoorschijn haalt om Hendrix ten gehore te brengen. Hoe dat klinkt, hoor je hier:

