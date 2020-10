Nigeriaanse politie extreem gewelddadig bij protest tegen politiegeweld

Bij aanhoudende demonstraties tegen politiegeweld, zijn in Nigeria al zeker 15 mensen gedood door ordetroepen. Met name jongeren gaan al sinds 5 oktober massaal de straat op om hun stem te laten horen tegen het geweld van speciale politie-eenheid SARS (Special Anti-Robbery Squad). Nadat de actievoerders geen gehoor gaven aan een dinsdagavond afgekondigd demonstratieverbod, opende de militaire politie het vuur op hen.

In Lagos, de grootste stad van het land met meer dan 20 miljoen inwoners, werden maandag alle hoofdwegen geblokkeerd door duizenden demonstranten. Ook in andere steden gingen actievoerders de straat op. Bij confrontaties met de ordetroepen vielen volgens Amnesty zeker 15 doden. De BBC spreekt op basis van getuigenverklaringen zelfs over minimaal 20 doden. Daarnaast zouden er twee agenten om het leven zijn gekomen. Ook vielen er tientallen gewonden. Volgens waarnemers van Amnesty verliepen de demonstraties vreedzaam, tot een groep van zo’n twintig soldaten het vuur opende op demonstranten die zich hadden verzameld bij een tolpoortje.

De SARS is een speciale eenheid opgericht in de jaren 90 om een einde te maken gewelddadige criminaliteit, met name roofovervallen. Grootschalige corruptie binnen de eenheid leidde echter tot een dienst die zich zelf bezighield met overvallen en afpersingen en daarbij martelingen en ander grof geweld tegen hoofdzakelijk jongeren niet schuwden. De dienst is vanwege de felle kritiek een week geleden ontbonden door president Muhammadu Buhari, maar de demonstranten eisen van de Nigeriaanse overheid dat de daders daarnaast gestraft worden voor hun misdaden. Ook lijkt het opheffen van SARS puur symbolisch, aangezien er direct een nieuwe dienst met de naam SWAT is opgericht die exact dezelfde taken als SARS krijgt. Daarnaast is sinds 2015 SARS al meerdere keren ontbonden na kritiek, om vervolgens opnieuw opgericht te worden.

Presentator van The Daily Show Trevor Noah legt in een special segment nog eens helder uit wat er exact aan de hand is in Nigeria:

Bronnen: NOS, HLN, Volkskrant