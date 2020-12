Nike in opspraak wegens gedogen racisme en seksisme in Gronings filiaal

In de Groningse Nike Factory Store heerst een cultuur van racisme, seksisme en angst. Verontruste (ex-)werknemers hebben bij de sportmultinational alarm geslagen over de ongewenste praktijken maar het bedrijf hult zich in stilzwijgen en lijkt geen actie te ondernemen. Die houding staat in schril contrast met het imago dat het bedrijf van zichzelf creëert in reclamecampagnes.

De misstanden worden onthuld door de Groningse nieuwssite Sikkom. In een nu gepubliceerde brief beschrijft een inmiddels ex-werknemer haar onthutsende ervaringen.

“In vier korte weken ben ik persoonlijk getuige geweest van grof racisme, seksisme en discrepantie van mijn direct leidinggevende, de winkelmanager. (…) Tijdens de rondleiding door de winkel vertelde de winkelmanager dat stereotypen niet voor niks bestaan. Het waren, volgens hem, meestal zwarte en bruine mensen die spullen jatten. Hij gaf zelfs een demonstratie van dat beleid door tijdens de rondleiding een zwarte man onnodig lang te volgen in de winkel.”

De klachten worden onderschreven door andere werknemers waarvan er nog enkelen werkzaam zijn in de winkel Alle klachten hebben betrekking op het gedrag van de manager die er racistische, seksistische en achterhaalde denkbeelden op na houdt. Ook andere verontruste werknemers proberen aan de bel te trekken bij het hoofdkantoor maar dat reageert niet op de klachten over de schokkende praktijken. Sikkom schrijft:

Dat de geschetste situaties nog steeds bestaan, blijkt uit de verklaringen van de drie werknemers die nog steeds in de winkel werken. Harold is één van hen: “We worden er constant bij geroepen als er een zwarte familie binnenkomt. Van de manager moeten we ze strikt volgen, ook als de familie niks geks doet en gewoon winkelt zoals ieder ander.”

Ook is er sprake van seksueel overschrijdend gedrag, stelt de ex-werknemer:

Eén situatie die ze zich goed herinnert is die met de minijurkjes. De manager draagt Nathalie en een andere vrouwelijke collega op jurkjes aan te trekken en die te showen aan hem. “Dat gebeurde onder de nodige dwang. We wilden het niet doen, maar omdat hij aandrong hebben we de jurkjes aangetrokken en in zijn kantoor laten zien. Hij vroeg waarom ik mijn legging er nog onder droeg. Ik zou er veel beter uitzien zonder.”

Sikkom heeft de bewuste manager om een reactie gevraagd maar die weigerde ieder commentaar. Herhaaldelijk werd ook het hoofdkantoor van Nike in Nederland benaderd maar dat leverde evenmin een reactie op.