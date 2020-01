Nikkie Tutorials is afpersers te snel af en komt uit de kast als transgender

De Nederlandse YouTube-grootheid Nikkie Tutorials heeft maandag in een video verteld dat ze transgender is. “Ik heb er altijd naar uit gekeken om dit nieuws op een dag met jullie te delen, onder mijn eigen voorwaarden. Maar het lijkt erop dat die kans van mij is afgepakt”, begint de 25-jarige vlogger haar video.

“Ik ben in het verkeerde lichaam geboren”, vervolgt Nikkie Tutorials, die wereldwijde bekendheid verwierf met haar make-up-tutorials. Op haar 19e onderging ze daarom een geslachtsoperatie. Dat ze nu voor haar kijkers ‘uit de kast komt’, is weliswaar ‘bevrijdend’ maar niet volledig uit vrije wil.

De YouTuber werd naar eigen zeggen gechanteerd door mensen die dreigden het verhaal van haar geslachtsverandering openbaar te maken. “Het was angstaanjagend om te weten dat er mensen zijn die zo slecht zijn dat ze iemands identiteit niet kunnen respecteren. Deze is voor jullie”, zegt Nikkie, terwijl ze haar middelvinger opsteekt.

Ze hoopt dat ze met haar verhaal ‘kleine Nikkie’s’ inspireert om ook naar buiten te treden. “Het zal niet makkelijk zijn, maar het is het wel waard.”