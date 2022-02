Nilüfer Gündogan sleept Volt-fractie voor de rechter

Nilüfer Gündoğan daagt de Tweede Kamerfractie van Volt voor de rechter. Ze wil op die manier afdwingen dat haar schorsing wordt opgeheven, meldt Marcel Haenen van NRC Handelsblad op Twitter. Ook wil Gündoğan een rectificatie en een schadevergoeding.

Nilüfer Gündogan sleept de Tweede Kamerfractie van haar eigen partij Volt voor de rechter. Ze eist in kort geding opheffing van de schorsing, rectificatie en schadevergoeding. Zaak dient de 28ste in Amsterdam. @VoltNederland @ngundogan77 — Marcel Haenen (@MarcelHaenen) February 18, 2022

Eerder deze week nam het Kamerlid al advocaat Geert-Jan Knoops in de arm. Volgens Gündoğan is de schorsing onrechtmatig. Het bestuur van Volt droeg haar onder meer op om gedurende de schorsing geen berichten op sociale media te plaatsen.

Volt maakte zondagavond bekend Gündoğan te schorsen na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. In een persbericht stellen de advocaten van Gündoğan dat het Kamerlid de afgelopen dagen heeft geprobeerd de zaak in der minne te schikken.