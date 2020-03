Nog net geen lockdown: België gaat over tot strikte quarantaine

België gaat over tot een landelijke, zeer strikte quarantaine. Dat maakte premier Sophie Wilmès dinsdagavond bekend. Supermarkten, apotheken en banken blijven open, verder gaan alle winkels dicht. Belgen worden geadviseerd binnen te blijven.

Het is niet verboden om zonder geldige reden naar buiten te gaan, zoals in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk inmiddels het geval is. Maar, zo liet de premier weten:

Mensen moeten thuisblijven om maximaal contact te vermijden, behalve essentiële verplaatsingen. Wie een frisse neus wil halen, kan dat doen in het gezelschap van een familielid of vriendin. Met respect voor een gepaste sociale afstand uiteraard.

Er komt een samenscholingsverbod waar streng op wordt toegezien door de politie. In supermarkten is maximaal één persoon toegestaan per tien vierkante meter, klanten mogen niet langer dan 30 minuten binnen blijven. Kapsalons mogen ook openblijven, maar mogen slechts één klant per keer in het pand toelaten.

Eerder werd rekening gehouden met een totale lockdown, zoals in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk, maar zo ver willen de Belgen nog niet gaan. In België zijn ruim twaalfhonderd gevallen van coronabesmetting bekend, tien personen zijn overleden. De nieuwe quarantainemaatregelen gaan woensdagmiddag 12 uur in en blijven tot minimaal 5 april van kracht.

Bron: Nu.nl / cc-foto: Wikipedia